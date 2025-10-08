Bedford restaurant in Cauldwell Street turns things around after previous poor hygiene rating
Most, if not all, restaurants and takeaways scored well but it was great news for one in particular.
NapoleTana, in Cauldwell Street – which had previously been given a one rating in June – has done a complete 180, with inspectors giving it a five rating following their visit in August.
RATED 5 – Brewers Fayre, Fletcher Road, Kempston – inspected on September 8
RATED 5 – Starbucks, Clapham Road, Bedford – inspected on September 4
RATED 5 – Nando's, Interchange Retail Park, Kempston, – inspected on August 28
RATED 5 – Mill Yard Coffee Lounge, Mill Yard, Mill Street, Bedford – inspected on August 19
RATED 5 – Urban Fox Tattoo and Coffee House, The Arcade, Bedford – inspected on August 19
RATED 5 – NapoleTana, Cauldwell Street, Bedford – inspected on August 14
RATED 5 – The Pantry at The Higgins, Castle Lane, Bedford – inspected on August 12
RATED 5 – St Johns Arms at Knotting Road, Melchbourne – inspected on September 4
RATED 5 – Papa John's, High Street, Kempston – inspected on August 26
RATED 5 – Denmark St Fish & Chip Shop, Denmark Street, Bedford – inspected on August 21
RATED 5 – Great Barford Fish and Chips, Bedford Road, Great Barford – inspected on August 12
RATED 5 – Kazoku, St John’s Street, Bedford – inspected on September 11
RATED 5 – Caffe Piccolo, High Street, Clapham – inspected on September 10
RATED 5 – PalmerSport, Thurleigh Airfield Business Park – inspected on September 10
RATED 5 – Efes Grill, High Street, Clapham – inspected on September 18
RATED 4 – Chai Adda, High Street, Bedford – inspected on August 6
RATED 4 – Bedford Sweets & Snacks, Elstow Road, Bedford – inspected on August 14
RATED 4 – Beirut Grill, North Parade, Greyfriars, Bedford – inspected on August 18
RATED 4 – Sasa’s Pizza, Bedford – inspected on August 20
RATED 4 – The Muntjac, High Street, Harrold – inspected on August 27
RATED 4 – Siam Heaven Thai Restaurant, The Broadway, Bedford – inspected on August 27
RATED 3 – The Old Curiosity Cafe, Bromham Road, Bedford – inspected on August 6
All businesses are given a rating between 0 and 5 which breaks down as:
5 – hygiene standards are very good
4 – hygiene standards are good
3 – hygiene standards are generally satisfactory
2 – some improvement is necessary
1 – major improvement is necessary
0 – urgent improvement is required