Bedford restaurant in Cauldwell Street turns things around after previous poor hygiene rating

By Clare Turner
Published 8th Oct 2025, 17:00 BST
It’s that time of the month again when we reveal the latest food hygiene ratings from the Food Standards Agency (FSA).

Most, if not all, restaurants and takeaways scored well but it was great news for one in particular.

NapoleTana, in Cauldwell Street – which had previously been given a one rating in June – has done a complete 180, with inspectors giving it a five rating following their visit in August.

RATED 5 – Brewers Fayre, Fletcher Road, Kempston – inspected on September 8

Most restaurants and takeaways have scored well in this latest round of inspections (Photo by Carl Court/Getty Images)

RATED 5 – Starbucks, Clapham Road, Bedford – inspected on September 4

RATED 5 – Nando's, Interchange Retail Park, Kempston, – inspected on August 28

RATED 5 – Mill Yard Coffee Lounge, Mill Yard, Mill Street, Bedford – inspected on August 19

RATED 5 – Urban Fox Tattoo and Coffee House, The Arcade, Bedford – inspected on August 19

RATED 5 – NapoleTana, Cauldwell Street, Bedford – inspected on August 14

RATED 5 – The Pantry at The Higgins, Castle Lane, Bedford – inspected on August 12

RATED 5 – St Johns Arms at Knotting Road, Melchbourne – inspected on September 4

RATED 5 – Papa John's, High Street, Kempston – inspected on August 26

RATED 5 – Denmark St Fish & Chip Shop, Denmark Street, Bedford – inspected on August 21

RATED 5 – Great Barford Fish and Chips, Bedford Road, Great Barford – inspected on August 12

RATED 5 – Kazoku, St John’s Street, Bedford – inspected on September 11

RATED 5 – Caffe Piccolo, High Street, Clapham – inspected on September 10

RATED 5 – PalmerSport, Thurleigh Airfield Business Park – inspected on September 10

RATED 5 – Efes Grill, High Street, Clapham – inspected on September 18

RATED 4 – Chai Adda, High Street, Bedford – inspected on August 6

RATED 4 – Bedford Sweets & Snacks, Elstow Road, Bedford – inspected on August 14

RATED 4 – Beirut Grill, North Parade, Greyfriars, Bedford – inspected on August 18

RATED 4 – Sasa’s Pizza, Bedford – inspected on August 20

RATED 4 – The Muntjac, High Street, Harrold – inspected on August 27

RATED 4 – Siam Heaven Thai Restaurant, The Broadway, Bedford – inspected on August 27

RATED 3 – The Old Curiosity Cafe, Bromham Road, Bedford – inspected on August 6

All businesses are given a rating between 0 and 5 which breaks down as:

5 – hygiene standards are very good

4 – hygiene standards are good

3 – hygiene standards are generally satisfactory

2 – some improvement is necessary

1 – major improvement is necessary

0 – urgent improvement is required

