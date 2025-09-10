Food hygiene inspectors tell TWO Bedford takeaways "major improvement necessary"

By Clare Turner
Published 10th Sep 2025, 17:00 BST
The Food Standards Agency (FSA) has posted its latest food hygiene ratings and it’s not good news for TWO Bedford businesses.

It was a mixed bag this time around for some of Bedford’s restaurants and takeaways – and FSA inspectors gave King Kebab and Vijay Indian, in Tavistock Street as well as AFR, Midland Road, Bedford, a two rating, telling them some improvement was necessary.

Romans Pizza & Peri Peri, in Midland Road, Bedford, fared a little better after going from a previous two rating to a three.

RATED 5 – Bedford Cat Cafe, High Street, Bedford – inspected on August 5

King Kebab and Vijay Indian was given a 2 rating following an inspection on July 30 as was AFR on August 5

RATED 5 – Starbucks, Harpur Centre, Bedford – inspected on August 5

RATED 5 – 3 St Peter’s, St Peter’s Street, Bedford – inspected on July 25

RATED 5 – Samosa World at Bedford – inspected on August 4

RATED 5 – Mr Fish, High Street, Cranfield – inspected on July 30

RATED 5 – Donatello's, Dunstable Street, Ampthill – inspected on July 16

RATED 4 – Al Badar, Midland Road, Bedford – inspected on July 8

RATED 4 – Ama’s Palace, St Mary’s Street, Bedford – inspected on July 10

RATED 4 – 8 Rice Chinese Takeaway, Bromham Road, Bedford – inspected on July 28

RATED 4 – Marmaris Grill, Tavistock Street, Bedford – inspected on July 30

RATED 4 – Daimz, Midland Road, Bedford – inspected on August 5

RATED 3 – The Cross Keys, Tithe Road, Kempston – inspected on June 18

RATED 3 – And Yo! To Go!, Tesco, Cardington Road, Bedford – inspected on July 16

RATED 3 – Efes Grill, High Street, Clapham – inspected on July 22

RATED 3 – Chicken & Spice, Midland Road, Bedford – inspected on July 29

RATED 3 – Romans Pizza & Peri Peri, Midland Road, Bedford – inspected on July 30

RATED 3 – The Prince Of Wales, Northampton Road, Bromham – inspected on July 30

RATED 3 – Zest Pizza, London Road, Bedford – inspected on July 30

RATED 2 – King Kebab and Vijay Indian, Tavistock Street, Bedford – inspected on July 30

RATED 2 – AFR, Midland Road, Bedford – inspected on August 5

All businesses are given a rating between 0 and 5 which breaks down as:

5 – hygiene standards are very good

4 – hygiene standards are good

3 – hygiene standards are generally satisfactory

2 – some improvement is necessary

1 – major improvement is necessary

0 – urgent improvement is required

