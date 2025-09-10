Food hygiene inspectors tell TWO Bedford takeaways "major improvement necessary"
It was a mixed bag this time around for some of Bedford’s restaurants and takeaways – and FSA inspectors gave King Kebab and Vijay Indian, in Tavistock Street as well as AFR, Midland Road, Bedford, a two rating, telling them some improvement was necessary.
Romans Pizza & Peri Peri, in Midland Road, Bedford, fared a little better after going from a previous two rating to a three.
RATED 5 – Bedford Cat Cafe, High Street, Bedford – inspected on August 5
RATED 5 – Starbucks, Harpur Centre, Bedford – inspected on August 5
RATED 5 – 3 St Peter’s, St Peter’s Street, Bedford – inspected on July 25
RATED 5 – Samosa World at Bedford – inspected on August 4
RATED 5 – Mr Fish, High Street, Cranfield – inspected on July 30
RATED 5 – Donatello's, Dunstable Street, Ampthill – inspected on July 16
RATED 4 – Al Badar, Midland Road, Bedford – inspected on July 8
RATED 4 – Ama’s Palace, St Mary’s Street, Bedford – inspected on July 10
RATED 4 – 8 Rice Chinese Takeaway, Bromham Road, Bedford – inspected on July 28
RATED 4 – Marmaris Grill, Tavistock Street, Bedford – inspected on July 30
RATED 4 – Daimz, Midland Road, Bedford – inspected on August 5
RATED 3 – The Cross Keys, Tithe Road, Kempston – inspected on June 18
RATED 3 – And Yo! To Go!, Tesco, Cardington Road, Bedford – inspected on July 16
RATED 3 – Efes Grill, High Street, Clapham – inspected on July 22
RATED 3 – Chicken & Spice, Midland Road, Bedford – inspected on July 29
RATED 3 – Romans Pizza & Peri Peri, Midland Road, Bedford – inspected on July 30
RATED 3 – The Prince Of Wales, Northampton Road, Bromham – inspected on July 30
RATED 3 – Zest Pizza, London Road, Bedford – inspected on July 30
RATED 2 – King Kebab and Vijay Indian, Tavistock Street, Bedford – inspected on July 30
RATED 2 – AFR, Midland Road, Bedford – inspected on August 5
All businesses are given a rating between 0 and 5 which breaks down as:
5 – hygiene standards are very good
4 – hygiene standards are good
3 – hygiene standards are generally satisfactory
2 – some improvement is necessary
1 – major improvement is necessary
0 – urgent improvement is required