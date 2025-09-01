Bedford schools term times 2025/2026: All this year’s school holiday dates

We’re almost at the end of the summer holidays (booo) so here’s the term dates for the upcoming school year.

We’ve covered community, voluntary controlled and special schools across Bedford for the remainder of this school year.

Academy, foundation and voluntary aided schools set their own term dates.

2025

Back to school – Tuesday, September 2

AUTUMN HALF TERM

Holiday starts – Monday, October 27

Back to school – Monday, November 3

CHRISTMAS

Holiday starts – Friday, December 19

Back to school – Monday, January 5, 2026

2026

SPRING HALF TERM

Holiday starts – Monday, February 16

Back to school – Monday, February 23

EASTER

Holiday starts – Monday, March 30

Back to school – Tuesday, April 14

SUMMER HALF TERM

Holiday starts – Monday, May 25

Back to school – Tuesday, June 2

SUMMER HOLIDAY

Holiday starts – Monday, July 20

