Bedford schools term times 2025/2026: All this year’s school holiday dates
We’ve covered community, voluntary controlled and special schools across Bedford for the remainder of this school year.
Academy, foundation and voluntary aided schools set their own term dates.
2025
Back to school – Tuesday, September 2
AUTUMN HALF TERM
Holiday starts – Monday, October 27
Back to school – Monday, November 3
CHRISTMAS
Holiday starts – Friday, December 19
Back to school – Monday, January 5, 2026
2026
SPRING HALF TERM
Holiday starts – Monday, February 16
Back to school – Monday, February 23
EASTER
Holiday starts – Monday, March 30
Back to school – Tuesday, April 14
SUMMER HALF TERM
Holiday starts – Monday, May 25
Back to school – Tuesday, June 2
SUMMER HOLIDAY
Holiday starts – Monday, July 20